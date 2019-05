Prachtige uitvoering Messiah the Musical in Langerak

LANGERAK • Gospelkoor Relight uit Poortugaal heeft zaterdag 18 mei op prachtige wijze Messiah the Musical opgevoerd in de Koningskerk te Langerak.

Een twee uur durend muziekstuk over het leven van Jezus op aarde, gecomponeerd door Tore W. Aas, de man die al ruim 30 jaar verbonden is als dirigent aan het Oslo Gospel Choir. Gospelkoor Relight heeft alles uit de kast gehaald om de liederen tot leven te laten komen. Het was een zeer geslaagde avond.