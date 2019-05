Eén beweegteam voor hele gemeente Molenlanden

MOLENLANDEN • De beweegteams van Giga Giessenlanden en Molenwaard actief worden één. Op 23 mei is de officiële onthulling van het nieuwe logo en de nieuwe naam tijdens de gezamenlijke sportdag van vier verschillende basisscholen.

Wethouder Bram Visser van sport en wethouder Lizanne Lanser (sociaal domein) van de gemeente Molenlanden komen samen met het team van GiGa en Molenwaard Actief het nieuwe concept, naam én logo presenteren.

Ike Korevaar Slob, beweegcoach bij (nu nog) Giga Giessenlanden kijkt uit naar de harmonisering: "We organiseren nu al veel samen met het team van Molenwaard Actief, zoals op de koningsspelen afgelopen april, het is voor ons dan ook een mooie vervolgstap. We gaan van samenwerken met twee aparte teams naar echt als één team werken. Samen, ook met de partners van beide projecten, kunnen we elkaars expertise uitwisselen en de bewoners van gemeente Molenlanden nog meer en beter aan het bewegen krijgen. Want dat is wat we allemaal willen toch?"

Ook Bram Visser, wethouder sport, is enthousiast: "Vanaf nu samen. Eén team met enthousiaste mensen, dat met verschillende, vaak originele activiteiten jong en oud in Molenlanden in beweging krijgt. In één woord: fantastisch!"

Giga Giessenlanden en Molenwaard Actief zijn twee projecten vanuit de gemeente. Beweegcoaches voor kinderen, senioren en mensen met een beperking, een cultuurcoach en muziekdocenten doen hun best om sport, bewegen en cultuur te stimuleren. Zij zijn aanwezig op scholen, in de verschillende kernen, bij zorgcentra en bij de verenigingen. Het doel is bijdragen aan een veilige, leuke, gezonde en leerzame leefomgeving voor alle inwoners van de gemeente Molenlanden. Lizanne Lanser, wethouder sociaal domein: "Mooi om te zien hoe sport en beweging kinderen op alle leerniveaus aanspreekt en verbindt. Sporten is gezond en vooral ook leuk dankzij GiGa en Molenwaard Actief. Samen verder klinkt veelbelovend."