Leerdamse Arlette Braad over Sportmarathon Vijfheerenlanden: 'Elk half uur is mooi meegenomen'

LEERDAM • Er kunnen zich nog steeds teams aanmelden voor de Sportmarathon Vijfheerenlanden. Arlette Braad (41) komt ook in actie. Bijzonder, want de Leerdamse werd een half jaar geleden getroffen door een herseninfarct.

Dat de Sportmarathon Vijfheerenlanden in juni niet zomaar een wedstrijdje is, dat bewijst het verhaal van Arlette Braad (41). Het deelnemende team Minggus PT en Puur Sport haalt geld op voor de Hersenstichting met het verhaal van Arlette als rode draad. Zij sportte voorheen fanatiek bij de sportschool totdat het noodlot toesloeg. Een half jaar geleden kreeg Arlette namelijk een herseninfarct. "Ik heb geluk gehad dat ik er nog ben. Dat motiveert mij extra, bij alles wat ik doe.'' De Leerdamse stond voor die noodlottige dag november volop in het leven. Niets was haar teveel. Door het infarct werd zij plots fysiek een enorm stuk teruggeworpen. Nu probeert zij onder medische begeleiding haar spraakvermogen zo goed mogelijk weer terug te krijgen. "Het moeilijkst voor mij is dat de buitenwereld niet kan zien dat ik een beperking heb. Iedereen kan dit overkomen. Het leven is kwetsbaar dus houd je niet bezig met dingen die niet belangrijk zijn. Dat wil ik tegen iedereen zeggen.'' Naarmate het gesprek vordert, hakkelt Arlette minder en komen ook langere zinnen er vloeiend uit. Woorden die ze niet vaak gebruikt, blijven voor haar lastig."Ik ben dankbaar dat ik er nog ben. Dat de sportschool meedoet aan Sportmarathon Vijfheerenlanden en geld ophaalt voor de Hersenstichting vanwege wat mij is overkomen, dat vind ik erg mooi.'' Als tegenprestatie wil zij zelf zoveel als mogelijk ook meedoen aan de sportmarathon. "Elk half uur dat ik mee kan doen aan de marathon is mooi.''

Arlette is een doorbijter. Dat is aan de ene kant mooi, want zo komt haar spraakvermogen relatief snel terug. Aan de andere kant kunnen die bewonderenswaardige karaktertrekken lastig zijn. Deze betrokken en enthousiaste moeder van twee kinderen, verlangt zo hevig naar een snel herstel, dat ze relatief snel tegen haar eigen grenzen aanloopt. Arlette: "Het was voor mij een grote overwinning om na 4 maanden revalideren weer eens naar de supermarkt te gaan. Dan denk je misschien: de supermarkt? Maar al die prikkels daar, al die mensen, al die producten. Dat kan mijn hoofd moeilijk aan.'' Het zijn kleine stapjes die Arlette moet zetten sinds het herseninfarct haar trof.

Het herseninfarct dat haar trof werd veroorzaakt door een aneurysma in de halsslagader. Met spoed moest er een stent in de halsslagader worden gezet en werden bloedproppen uit haar hersenen gehaald. Een riskante operatie. "Maar ik ben er nog. Ik heb mijn leven te danken aan een goede vriendin.'' De avond voor de dag van het herseninfarct bleek Arlette namelijk een tia te hebben gehad. Haar vriendin belde terwijl Arlette op weg naar huis was. Ze wilde gaan slapen, want voelde zich niet lekker. "Mijn vriendin vertrouwde het niet en wilde dat ik de huisarts belde maar eigenwijs als ik was en ben, wilde ik dit niet.'' Gelukkig was de vriendin volhardend en toen Arlette ineens helemaal niet meer uit haar woorden kwam, belde zij 112. "Als ik was gaan slapen was dat infarct in mijn slaap gebeurd en was ik er niet meer geweest. Dan had ik mijn kinderen van 3 en 8 niet meer op kunnen zien groeien. Zij heeft mijn leven gered.''

Wat Arlette kan doen voor haar team tijdens de Sportmarathon Vijfheerenlanden, dat zal zij doen. "Ik wil mijn team steunen. Al kan ik zelf fysiek niet zoveel, ik kom ze zoveel mogelijk aanmoedigen. Dat zij dit doen voor de Hersenstichting, dat raakt mij enorm.''

Sportmarathon Vijfheerenlanden is een laagdrempelig sportevenement waarbij teams 24 uur in actie komen voor een goed doel. Ze beoefenen op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni verschillende sporten verspreid over de gemeente. Inmiddels hebben zich al elf teams aangemeld, maar deze komen grotendeels uit Leerdam. "Daar moeten nog wat teams uit Vianen en voormalig Zederik bijkomen", vindt organisator Thijs 't Lam. Hij benadrukt dat het evenement laagdrempelig is. "Je hoeft als deelnemer niet 24 uur mee te doen, maar je verdeelt het over het hele team." Meer informatie over het evenement is te vinden op de website.