ALBLASSERWAARD • Marko Bak uit Nieuw-Lekkerland stond afgelopen week voor de eerste keer oog in oog met De Nachtwacht van Rembrandt. Hij kwam in het nieuws omdat Richard van Streefkerk het wereldberoemde schilderij op zijn rug tatoeëert.

Ze vertelden daar als eerste in Het Kontakt over; het verhaal werd vervolgens door diverse media als De Telegraaf en Hart van Nederland opgepakt. Het Rijksmuseum pikte dat op en besloot de twee Alblasserwaarders uit te nodigen voor een persoonlijke rondleiding. RTV Rijnmond maakte daar onderstaand filmpje over:"