Onderscheiding voor jonge Opkikker-ambassadeurs uit Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Willeke, Ineke en Marileen (8, 7 en 4) uit Bleskensgraaf hebben afgelopen zaterdag, samen met hun gezin, kunnen genieten van de speciale Ambassadeursdag in Attractiepark Slagharen.

Deze dag werd hen aangeboden door Stichting Opkikker. Voor hun werd deze dag extra bijzonder, toen zij naar voren werden geroepen. Zij kregen de exclusieve Opkikkermedaille opgespeld, omdat zij zich zo inzetten voor hun lotgenootjes.

Willeke, Ineke en Marileen hebben in het verleden samen met hun gezin een Opkikkerdag meegemaakt, omdat ziekte veel impact heeft op het dagelijks leven van het hele gezin. Zij zetten zich sindsdien in voor Stichting Opkikker als Opkikker-ambassadeurs. Op die manier hopen zij ook andere gezinnen te kunnen helpen. Dit is niet onopgemerkt gebleven: zaterdag werden Willeke, Ineke en Marileen tijdens de ceremonie naar voren geroepen om de speciale Opkikkermedaille in ontvangst te nemen.

Stichting Opkikker zet zich in om gezinnen met een ziek kind een langdurige positieve boost te geven. Nadat zij een Opkikkerdag beleefd hebben; een dag vol verrassingen, leuke activiteiten, ontspanning en weer even écht samen zijn met het hele gezin, krijgen de kinderen de mogelijkheid om ambassadeur van de stichting te worden.

Door het ambassadeurschap probeert de stichting deze kinderen trots, eigenwaarde, verantwoordelijkheid, sociaal contact en kracht te geven. Met als uitgangspunt de transformatie van patiënt naar ambassadeur. Zij zetten zich geheel vrijblijvend op allerlei manieren in om hun lotgenootjes, dus andere gezinnen met een ziek kind, ook een Opkikker te geven. Dit varieert van het houden van een spreekbeurt tot het ophalen van geld door middel van het organiseren van een actie.

De Ambassadeursdagen zijn een jaarlijks terugkerend evenement van Stichting Opkikker om ambassadeursgezinnen weer een moment van ontspanning aan te bieden en hen te bedanken voor wat zij allemaal doen. Dit jaar vond dit evenement plaats in Attractiepark Slagharen. In totaal ontvingen we op zaterdag 18 en zondag 19 mei 1150 gezinnen. Dit weekend is voor de gezinnen een jaarlijks lichtpuntje en is een uitermate geschikt moment voor lotgenotencontact.

Stichting Opkikker is geheel zelfstandig en afhankelijk van zakelijk en particulier initiatief. Meer informatie over het werk van Stichting Opkikker is te vinden op www.opkikker.nl.