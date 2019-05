Nieuwe onderdelen bij Vierdaagse Alblasserwaard

REGIO • Stap & Trap en Den Hâneker organiseren vanaf 29 mei de Vierdaagse Alblasserwaard voor fietsers en wandelaars.

Al lopend en fietsend kunnen de deelnemers van woensdag 29 mei tot en met zaterdag 1 juni niet alleen meer van de omgeving zien, maar vooral ook beleven. Bij het wandelen is er een keuze uit zes afstanden tussen de vijf en veertig kilometer voor wandelaars. De fietsers kunnen variëren van dertig tot tachtig kilometer per dag. De start en finish zijn in de grote tent die midden in Hoornaar staat. Elke dag is er na de fiets- of wandeltocht entertainment en tijd voor het uitwisselen van ervaringen. Op zaterdag is er de Streekparade, waar streekproducten geproefd kunnen worden. Er zijn nog een aantal kramen te huur (meer info via Desiree Aantjes; desiree@denhaneker.nl).

Nieuw in 2019 is dat men nu vier dagen kan wandelen in plaats van drie. Ook is er een Family Proof route op donderdag voor de dertig kilometer fietsroute en de tien kilometer wandelroute (inclusief puzzeltocht). De fietsroute is voorzien van extra rustpunten – zoals Avonturenboerderij Molenwaard. Na het oplossen van diverse vragen onderweg krijgen deelnemers na afloop allemaal een 'versnapering' bij de finish. Ook is er een Sport Edition: dagelijks tachtig kilometer fietsen voor wielrenners (woensdag en vrijdag starten vanaf 17.00 uur - donderdag en zaterdag vanaf 13.00 uur. Verder komt men in actie voor de Hartstichting: een deel van het inschrijfgeld komt ten goede aan dit goede doel. Meer informatie en inschrijven: www.vierdaagsealblasserwaard.nl.