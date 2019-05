Coördinatoren nodig voor 70e KWF-collecteweek in Arkel

ARKEL • Van 1 tot en met 7 september 2019 vindt alweer de 70e collecteweek van KWF Kankerbestrijding plaats. Deze grootste collecte van Nederland belooft in dit jubileumjaar zeer indrukwekkend te worden. Het collecteteam van KWF in Arkel zoekt dringend organisatoren die er ook in Arkel een succes van maken.

Alleen al in Arkel krijgen volgens KWF elk jaar 20 mensen de diagnose kanker. Daarom organiseert KWF al 70 jaar de collecteweek. Dit begon in 1949 als een spontane actie, maar kreeg het jaar erop een officiële landelijke organisatie. In de eerste week van september komen er in Arkel 25 vrijwilligers in actie en wordt er huis-aan-huis en op straat gecollecteerd voor de bestrijding van kanker. In 2018 haalde het collecteteam in Arkel 1700 euro op. Dit jaar zijn één of meerdere nieuwe coördinatoren nodig om de KWF-collecte te organiseren.

KWF is enorm trots op alle vrijwilligers in het land. Anouk de Leeuw, relatiemanager bij KWF, vertelt: "Als vrijwilliger ben je als het ware een ambassadeur van KWF Kankerbestrijding en zorg je ervoor dat mensen weten waarom onderzoek nog steeds zo belangrijk is. Dit jaar is het 70-jarig jubileum en daarom zou het heel jammer zijn als er niet gecollecteerd kan worden in Arkel. In een paar uurtjes kun je als vrijwilliger voor KWF-collecteteam Arkel direct, in je eigen gemeente, een bijdrage leveren aan de kankerbestrijding."

Sinds de oprichting van KWF in 1949 is de vijfjaarsoverleving van patiënten van 25% gestegen naar 64%. "Dat is natuurlijk geweldig," zegt De Leeuw. "Maar we zijn er nog niet. Elk jaar overlijden er nog steeds 45.000 mensen aan kanker."

Voor meer informatie of aanmelding: Anouk de Leeuw via 06-22510074 of aleeuw@kwf.nl.