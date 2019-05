Geslaagde sponsorloop Basisschool Giessen-Oudekerk

GIESSEN-OUDEKERK • Op vrijdag 17 mei is er een sponsorloop georganiseerd voor de leerlingen van basisschool Giessen-Oudekerk. De leerlingen hebben in totaal 1333 euro opgehaald voor de dorpsboerderij, die onderdeel is van het schoolplein. De verzorging van de dieren wordt ook door de leerlingen gedaan, met behulp van een werkgroep.

Met elkaar werd er 258,9 kilometer gelopen. De opbrengst wordt gebruikt om een mini hooiberg aan te schaffen voor op de dorpsboerderij.