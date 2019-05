Opfriscursus in Molenlanden: autorijden voor senioren

MOLENLANDEN • Donderdag 6 juni organiseert Veilig Verkeer Nederland, samen met de gemeente Molenlanden en de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een Opfriscursus Rijvaardigheid voor senioren.

Deze cursus is bedoeld voor senioren om theoriekennis over verkeer over te brengen maar ook om te kijken of hun eigen ontwikkelde rijstijl veilig is. Door VVN worden dan persoonlijke adviezen gegeven om de rijvaardigheid te bevorderen en zolang mogelijk mobiel te blijven. Ook is er een reactietest en wordt er een oogmeting aangeboden. Opgeven kan tot 31 mei.

De cursus vindt plaats in en bij het Bruisend Hart aan het Dirk IV-Plein in Hoornaar. Er is een ochtendsessie van 08.30 tot 12.00 uur en een middagsessie van 13.00 tot 16.30 uur.

Iedere belangstellende, ouder dan 65 jaar, die in het bezit is van een geldig rijbewijs, auto of brommobiel en woonachtig is in de gemeente Molenlanden kan meedoen. Aanmelden kan bij mevrouw L. de Jong van Veilig Verkeer Nederland via werkgroepsenioren@kpnmail.nl of 0184-685317. Deelname kost 15 euro.