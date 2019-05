Dorcas-depot in Lexmond gaat per 1 juni stoppen

LEXMOND • Het Dorcas-inzameldepot aan de Rozemarijnsteeg 5 in Lexmond gaat na vele jaren sluiten. Vanaf 1 juni 2019 kan men geen kleding meer inleveren.

Dorcas is de familie Lever zeer dankbaar voor hun inzet en enthousiasme. De familie heeft zich jarenlang ingezet voor de allerarmsten in de projecten van Dorcas, door onder andere het inzamelen van kleding en hulpgoederen. Daarnaast was de hele familie actief met de jaarlijkse Dorcas voedselactie, met koekjes bakken en verkopen en breien voor Dorcas.

Kleding kan men voortaan inleveren bij het dichtstbijzijnde depot aan de Hogewaard 4 in Ameide of kijk op www.dorcas.nl/inzamelpunten voor een overzicht van alle Dorcas-depots in Nederland. Dorcas werkt aan blijvende verbetering in het leven van de allerarmsten.