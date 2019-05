Let's get Started eerste in tussenstand Club van het Jaar

LEXMOND • Het gaat bijzonder goed met de Club van het Jaar campagne van Let's get Started.

Het koor is in de gemeente Vijfheerenlanden de enige genomineerde cultuurclub. In de eerste tussenstand van vorige week staan het koor in de provincie Utrecht op nummer 1. Er kan nog drie weken gestemd worden. Dit kan via www.clubvanhetjaar.nl/popkoor-lets-get-started.

Voor meer informatie over Let's get Started: www.popkoorlexmond.nl.