Sinterklaas brengt in voorjaar voor clip Niels Groffen bezoek aan Giessenburg

GIESSENBURG • Inwoners van Giessenburg wreven zaterdagavond toch even extra in hun ogen: zagen ze nu echt Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten voorbijkomen?

Ze zagen het niet verkeerd: ver voor de officiële aankomst in december bracht Sinterklaas in mei al een bezoek aan het dorp. Niels Groffen had het gezelschap opgetrommeld om met behulp van dorpsbewoners een Sint Nicolaasclip op te nemen. Hij deed dat in opdracht van Sint Business.