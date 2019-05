Vertraging voor Waardje Arkel

ARKEL • Project Waardje 2.0 in Arkel loopt minimaal een half jaar vertraging op. Dat blijkt uit antwoorden van het gemeentebestuur van Molenlanden op vragen die hierover gesteld zijn door de fractie van DoeMee Molenlanden.

Het was toenmalig wethouder Bert Snoek die op 16 juni 2014 het Waardje symbolisch de aftrap gaf voor het project Waardje 2.0, een initiatief van verschillende verenigingen (onder andere ijsclub, voetbal, volleybal, harmonievereniging). "Ondertussen zijn we bijna 5 jaar verder, staan alle lichten op groen, zijn er financiële middelen gereserveerd, maar is er sprake van weer een nieuwe gemeentelijk projectleider, wordt de suggestie gewekt om het project over de zomer van 2019 heen te tillen en zakt het optimisme bij de initiatiefnemers onder het nulpunt", meldt DoeMee Molenlanden.

"Om te zorgen dat informatie van projecten beter gewaarborgd is binnen de ambtelijke organisatie zijn nieuwe interne projectleiders aangetrokken", reageert het gemeentebestuur van Molenlanden. Het project is nu van een externe projectleider over gedragen aan een interne projectleider.

De doelstelling was om nog voor de zomer van 2019 te starten, maar vanwege een financieel tekort wordt er op dit moment gezocht naar bezuinigingen en/of alternatieven. Een snelle uitvoering van 't Waardje is derhalve even 'on hold' gezet door de gemeente.

Met alternatieven wordt bedoeld eenvoudiger en/of goedkopere alternatieven, waarbij de uitgangspunten gehandhaafd blijven. Het is de bedoeling om voor de zomer van 2019 duidelijkheid te krijgen in bezuinigingen en alternatieven. De werkzaamheden zullen na start circa 6 maanden duren.

Het Waardje moet een dorpspark worden en heeft zelfs de naam Central Park aan de Linge gekregen. De inrichting van het parkje moet verbeterd worden en in de toekomst zou er zelfs een horecagelegenheid kunnen komen.