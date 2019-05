Burgemeester en wethouder openen verenigingsgebouw De Overstap in Brandwijk

BRANDWIJK • Burgemeester Dirk van der Borg en wethouder Teunis Jacob Slob openden vrijdagmiddag officieel het nieuwe verenigingsgebouw De Overstap in Brandwijk.

Ze onthulden samen het naambord van het verenigingsgebouw waarbij ook de vele gebruikers vermeld staan. Het oude gebouw van de openbare basisschool is opnieuw ingericht en biedt voortaan onderdak aan verschillende verenigingen. Na de openingshandeling was er een muzikaal welkom in het gebouw, waar onder meer Graafstrooms Fanfare, streekkoor O en U, kinderkoor Jonge Klanken en muziekschool Peter Vogel onderdak hebben.

Met elkaar Voor elkaar bracht een lied ten gehore, speciaal geschreven voor de opening. Bij het open podium van de muziekschool kon genoten worden van het talent van de leerlingen. Een optreden van Graafstrooms Fanfare sloot de opening feestelijk af.

De Overstap is ook het thuis van de non-profit koffieshop De Overbuurman, vereniging Met elkaar Voor elkaar, damclub De Kroonschijf en het Huis van de Waard.

Het oude gebouw van de openbare basisschool aan de Kerkweg in Brandwijk kwam leeg te staan en kon daardoor ruimte bieden aan een aantal initiatiefnemers in het dorp. Het gebouw is met hulp van de verenigingen opnieuw ingericht en geschikt gemaakt voor het verenigingsleven van Brandwijk. De gemeente heeft direct verschillende duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Het gebouw voldoet nu helemaal aan de eisen van nu en kan weer jaren mee.