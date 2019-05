Mogelijk waterbusverbinding in Nieuw-Lekkerland en Streefkerk

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden hoopt dat er in de toekomst waterbushaltes gerealiseerd kunnen worden in Nieuw-Lekkerland en Streefkerk, die in verbinding staan met Rotterdam en de Drechtsteden.

Dat blijkt uit een beantwoording van het gemeentebestuur op vragen die gesteld zijn door de CDA-fractie in de Molenlandse gemeenteraad.

Waterbusverbinding doortrekken

In de afgelopen jaren is in de voormalige gemeente Molenwaard regelmatig gesproken over extra mogelijkheden voor vervoer over water. De wens is daarbij geuit dat de Waterbus, die de Drechtsteden met Rotterdam verbindt, doorgetrokken zou worden tot Schoonhoven/Nieuwpoort.

De provincie heeft dat onderzocht en geconcludeerd dat realisatie van een openbaar vervoer verbinding over water naar Schoonhoven/Nieuwpoort geen meerwaarde biedt ten opzichte van andere OV-mogelijkheden. Die zijn sneller en hebben meer frequente verbindingen.

Kansrijk

Dit ligt anders als het gaat om Nieuw-Lekkerland, waarvan de verbinding wel als kansrijk is bestempeld. "Wij hebben naast Nieuw-Lekkerland nadrukkelijk ook de aanlanding in Streefkerk onder de aandacht gebracht", aldus het gemeentebestuur van Molenlanden.

Nieuw-Lekkerland is door de provincie nu aangeduid als ontwikkelmogelijkheid. Wanneer het vervoer over water in de loop van dit jaar aanbesteed wordt, heeft de inschrijver gedurende de looptijd van het contract de mogelijkheid om deze verbinding te ontwikkelen.

In het vorige contract ontbrak deze mogelijkheid. Of een halte ook daadwerkelijk tot stand komt, zal afhankelijk zijn van verwachte reizigersaantallen, maar zeker ook van bijdragen van (overheids-)partijen om deze nieuwe verbinding rendabel te maken voor de nieuwe vervoerder.

Alleen naar Rotterdam

Op dit moment vaart Waterbus in het toeristenseizoen vanaf Rotterdam en Dordrecht naar Kinderdijk in de daluren. In de toekomst wordt hier wellicht van afgeweken en wordt er alleen van Rotterdam naar Kinderdijk gevaren. Dit heeft als nadeel dat de directe verbinding met Dordrecht vervalt, maar als voordeel dat de verbinding met Rotterdam wordt geïntensiveerd (van eenmaal per twee uur naar eenmaal per uur). Op dit moment zijn de vervoerde reizigers Rotterdam-Kinderdijk enkele malen groter dan de reizigers Dordrecht-Kinderdijk, wat voor de provincie reden is voor deze keuze.

De provincie is bezig met een verbetering van de haltevoorziening in Nieuw-Lekkerland, waarbij deze op 'Waterbusniveau' wordt gebracht. Ook bij de ontwikkelingen in het centrum van Streefkerk wordt rekening gehouden met een aanlandingsmogelijkheid.