Gevarieerde Techniekroute op Gelkenes

GROOT-AMMERS • Op woensdag 8 mei was het de beurt aan bedrijven op Industriepark Gelkenes om als laatste dit schooljaar leerlingen te ontvangen tijdens de Techniekroute.

Bedrijven uit Nieuw-Lekkerland, Bleskensgraaf en Hoornaar deden in de afgelopen maanden al mee aan dit evenement, waarbij het kennismaken met de wereld van de technische sector én technische beroepen centraal staat.

Aan de slag

Leerlingen uit Streefkerk, Groot-Ammers, Nieuwpoort/Langerak en Goudriaan verzamelden 's morgens bij Mourik Techniek. Hier werden ze welkom geheten door wethouders Teunis Jacob Slob en Arco Bikker. Vervolgens bezocht elk groepje twee bedrijven om zo een beeld te krijgen van de diversiteit aan activiteiten op dit grote industriepark.

Waar mogelijk mochten de leerlingen ook zelf aan de slag. Zo werd er bij Gerben den Ouden interieurbouw een kastje gemaakt en probeerden de leerlingen bij Segno d'arte even te lassen. Bij Packland werd uitgelegd hoe verschillende machines zoals een vacuümmachine werken en mochten de leerlingen een cilinder aansluiten.

Leerzaam en informatief

Uiteraard is het niet bij elk bedrijf mogelijk om iets te maken of te doen, bijvoorbeeld vanwege de veiligheid. Maar zeker zo indrukwekkend is een rondleiding langs de enorme machines die bij Van der Vlist Transportgroep worden gemonteerd en getransporteerd. En leerzaam en informatief, want wat voor soort banden moeten er onder een bepaald voertuig en waarom moet een machine met een hele hoge kraan een brede en zware basis hebben?

Alara Lukagro is gespecialiseerd in geluidbeheersing en deed voor het eerst mee aan de techniekroute. Dit bedrijf had een les over geluid voor in de klas gemaakt, zodat de leerlingen het bezoek voor konden bereiden. Hoe werkt geluid? Kun je geluid voelen of zien? Tijdens het bedrijfsbezoek kregen de leerlingen te zien hoe Alara Lukagro ruimtes minder lawaaierig probeert te maken.

Roep om vakkrachten

Een beroepskeuze is voor groep 8 leerlingen nog ver weg, maar tussen neus en lippen door werd door de bedrijven benadrukt dat vakkrachten altijd welkom zijn. Veel bedrijven hebben behoefte aan personeel. Wellicht dat er door de Techniekroute een zaadje is geplant om in de toekomst te kiezen voor een opleiding in de techniek en een stageplaats of baan bij een lokaal bedrijf.

De volgende bedrijven hebben deelgenomen aan deze Techniekroute: Gerben den Ouden Interieurbouw, Kwakernaak BV, Mourik Techniek, KoreNet, Logisticon, Vlot Staal, Genpower, Van der Vlist Transportgroep, Packland, Vakgarage van 't Hoog, Alara Lukagro en Segno d'Arte.