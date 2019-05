Trainingsmateriaal sv Meerkerk na actie Kapsalon HaarIdee

MEERKERK • Kapsalon HaarIdee heeft onlangs een sponsormuntenactie gehouden voor sv Meerkerk. Alle klanten konden door middel van een sponsormunt stemmen op 1 van de 3 bestedingsdoelen, gekozen door de vereniging zelf. Trainingsmateriaal voor de jeugd kreeg uiteindelijk de meeste stemmen.

"De sponsormuntenactie was een mooie samenwerking tussen ons als kapsalon en sv Meerkerk", vertelt Mariska van Zandwijk van kapsalon HaarIdee. "Samen met sv Meerkerk hebben we leuke bestedingsdoelen bedacht. Via social media konden de leden van de vereniging hierop stemmen. Met als resultaat een top 3, waar de klanten in onze salon op konden stemmen door middel van een sponsormunt."

Veel plezier

SV Meerkerk is blij met het resultaat van deze actie: "Wij vinden het als voetbalvereniging geweldig dat kapsalon HaarIdee zelf met deze mooie sponsoractie kwam. Het aangeboden trainingsmateriaal gaan we met veel plezier gebruiken."

Niet eenmalig

De sponsormuntenactie van Kapsalon HaarIdee is geen eenmalige actie. Ook volgend jaar stelt de salon weer een bedrag beschikbaar aan een Meerkerkse vereniging.

Met het bedrag van de sponsormuntenactie, kan de vereniging een concreet doel realiseren. Dit kan bijvoorbeeld een activiteit voor de jeugd of juist de ouderen zijn, maar ook het opknappen van een clubhuis of het plaatsen van een speeltoestel.