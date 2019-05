Regio onderzoekt mogelijkheden flexwonen

regio • De gemeenten Gorinchem, Hardinxveld, Molenlanden en Vijfheerenlanden onderzoeken samen met de provincie Zuid-Holland wat de mogelijkheden zijn voor flexwonen.

Bij flexwonen gaat het om een tijdelijke woning zonder wachtlijst. Tot de doelgroep behoren arbeidsmigranten. Maar ook mensen uit eigen land die werk vonden in onze regio horen erbij, of starters die voor het eerst op zichzelf gaan wonen en mensen die vanwege een verbroken relatie plotseling een plek nodig hebben.

Woonruimte aanbieden

Wethouder Arco Bikker vertelde de raadsleden dinsdagavond 7 mei tijdens de raadsvergadering dat er in Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem een pilot komt op het gebied van flexwonen. Deze gemeenten gaan zelf woonruimte aanbieden aan bovengenoemde doelgroepen.

Behoefte

Samen met de provincie hebben de vier gemeenten onderzocht welke vormen van flexwonen er zijn en in welke mate er behoefte aan is. Hieruit bleek dat arbeidsmigranten in de regio de grootste groep vormen die behoefte heeft aan flexwonen.

Samen regelen

Samen met de provincie en de gemeente Hardinxveld onderzoekt Molenlanden nu hoe de huisvesting van arbeidsmigranten het best geregeld kan worden. De gemeente Gorinchem heeft een eerste beleidsrichting voor de stad bepaald. Molenlanden werkt verder samen in het regionale traject.

Camping De Put

Aanleiding voor Bikkers mededeling over het onderzoek naar flexwonen was een vraag van raadslid Bas de Groot (SGP). "Er is een besluit te verwachten rondom het principeverzoek van Hans Kramer voor de huisvesting van arbeidsmigranten op camping De Put in Ottoland. In hoeverre neemt u daar beleid in mee? Moet de raad geen kader meegeven voor het huisvestingsbeleid van arbeidsmigranten?"

'Lastige casus'

Bikker: "We hebben nog geen beleid voor arbeidsmigranten. De Put is een lastige casus. De vraag is of de formulering van beleid gelijk op gaat lopen met de richting die het college gaat kiezen voor De Put. De bedoeling is dat het college vóór de zomer helderheid geeft over het principeverzoek aangaande De Put."

Duidelijk uitleggen

De Groot vindt het niet wenselijk dat er een besluit wordt genomen over De Put voordat beleid is geformuleerd. "We willen onze besluiten duidelijk kunnen uitleggen", aldus De Groot. Bikker ziet geen andere mogelijkheid. "Er is gevraagd of er gewoond mag worden op een recreatiebestemming", antwoordde Bikker. "Dat is strijdig met de huidige bestemming, dus het college zal daar een besluit over moeten nemen."