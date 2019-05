Toestemming voor nieuwbouw Grotewaard Noordeloos

NOORDELOOS • Na vier jaar onzekerheid kunnen de eigenaren van Grotewaard 33a en 34 in Noordeloos gaan bouwen. De raad stemde dinsdag unaniem in met de wijziging van het bestemmingsplan, van agrarisch naar wonen.

Omwonenden maakten jarenlang bezwaar tegen het plan. Ze zijn bang dat er na de bouw van een woning aan de overkant van de wetering meer huizen zullen komen. Ook de groene loods die nu nog op het terrein staat is reden voor ongerustheid. Omwonenden vrezen dat hier bedrijfsmatige activiteiten zullen gaan plaatsvinden.

Onrust wegnemen

Raadslid Berend Buddingh merkte dinsdagavond op dat de toekomstige bewoners onrust bij omwonenden weg zouden kunnen nemen door de loods vóór aanvang van de nieuwbouw te slopen.

Alleen hobbymatig

Wethouder Arco Bikker erkende dat er aanvankelijk in het bestemmingsplan nog bedrijfsmatige activiteit mogelijk was. "We hebben gezegd dat we bedrijfsmatige activiteiten niet wenselijk vinden. Het bleek dat dit tot categorie 2 mogelijk was, daarom hebben wij het bestemmingsplan gewijzigd. Alleen hobbymatige activiteiten mogen in de schuur plaatsvinden."

Fout

Uit Bikkers woorden bleek dat vragen van ongeruste omwonenden en van de SGP tot de aanpassing op dit punt geleid hadden. Buddingh: "Dus er was wel degelijk sprake van een mogelijkheid tot bedrijfsvoering?" Bikker: "Ja, dat was een fout. Dat is donderdag of vrijdag pas geconstateerd."

Grote schuur

Raadslid Paul Verschoor (Progressief Molenlanden) is er niet gerust op. Hij acht het risico aanwezig dat er in de toekomst toch bedrijfsmatige activiteiten zullen plaatsvinden. "Want de grootte van de schuur nodigt daar zeker toe uit."

Handelsonderneming

De Jong, een van de toekomstige bewoners, maakte voor aanvang van de raad gebruik van het spreekrecht. Hij verzekerde: "Het klopt dat er in de schuren die behouden blijven een handelsonderneming is gevestigd. Maar er is geen sprake van volwaardige bedrijfsactiviteiten. Er worden alleen spullen ingekocht, opgeslagen en doorverkocht. Er wordt niks geproduceerd. Verder gebruiken we de schuren onder andere voor het hobbymatig houden van dieren en opslag van tuinmachines en twee auto's. Een deel wordt privé-atelier."