Frank Dekkers en Pauline IJlst uit Ameide in de bres voor transgender kinderen

AMEIDE • Als ervaringsdeskundigen willen Pauline IJlst en Frank Dekkers uit Ameide meewerken aan de acceptatie van transgender kinderen. Zij zijn beiden vrijwilliger bij Genderkind en ouders.

Kinderen die twijfelen: hoor ik nou bij de jongens of bij de meisjes. Eén op de 25 kinderen voelt zich niet thuis in één van die twee hokjes, stellen Pauline IJlst en Frank Dekkers. Het stel uit Ameide zet zich via Genderkind en ouders in om de acceptatie te verbeteren en lotgenoten te helpen.

Want dat er meer is dan alleen honderd procent man of honderd procent vrouw is ondanks alle vrijheid in ons land zeker geen vanzelfsprekendheid. "Het roept nog volop weerstand op, onder alle lagen van de bevolking", knikt Frank. En Pauline: "De kans is groot dat je als zorgprofessional, zoals een huisarts, een kind in de spreekkamer krijgt dat worstelt met zijn of haar genderidentiteit. Het probleem is dat ze dat vaak zelf niet beseffen en dat het tot uiting komt in afwijkend gedrag of bijvoorbeeld eet- of zindelijkheidsproblemen. Dan is het niet eenvoudig om de signalen te herkennen."

Online training

Ze zijn dan ook heel blij met de nieuwe online training 'Jong en Transgender', opgezet door de gemeente Utrecht. Hiermee leren jeugd(zorg)professionals signaleren en in één of twee gesprekken ouders en kinderen op weg helpen en ze zo nodig doorverwijzen naar passende hulp. "Het doel is kinderen zoveel mogelijk te laten experimenteren wat betreft genderdiversiteit. Zodat vanzelf helder wordt wat het beste klopt voor dit kind. Hen accepteren zoals ze zijn, dat is het belangrijkste."

Meer informatie: www.transvisie.nl.

Een uitgebreider interview met Pauline IJlst en Frank Dekkers staat deze week in Het Kontakt.