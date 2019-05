Marlous Luiten uit Noordeloos Nederlands kampioen met vocalgroup Route Sixteen

NOORDELOOS • Dirigent Marlous Luiten uit Noordeloos is onlangs met haar vocalgroup Route Sixteen uit Dordrecht Nederlands kampioen Barbershop geworden.

Bijzonder, want het vrouwenkoor eindigde de afgelopen jaren steevast rond de tiende plek. "Vijf jaar geleden ben ik dirigent van Route Sixteen geworden", vertelt Marlous. "In die jaren heb ik voldoende vertrouwen opgebouwd bij de meiden om te gaan doen waar ik goed in ben: het combineren van theater en zang. Het koor is met mij het avontuur aangegaan en met succes."

Dames uit de Alblasserwaard kunnen vanaf 15 mei kennismaken met a capellazingen bij Route Sixteen. "Dan starten we in Dordrecht met een workshop a capella zingen van drie weken. De kosten zijn 20 euro. Meer info en inschrijven: info@routesixteen.nl.

Een uitgebreider interview staat deze week in Het Kontakt.