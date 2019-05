Gespreksavond met inwoners Molenlanden over nieuwe burgemeester

MOLENLANDEN • Inwoners van Molenlanden zijn dinsdag 14 mei welkom om met de gemeenteraad in gesprek te gaan over de profielschets van de nieuwe burgemeester. De gespreksavond is in het voormalige gemeentehuis aan de Groeneweg 33 in Hoornaar. De aanvang is 19.30 uur.

Molenlanders konden in de afgelopen weken een bijdrage leveren aan de profielschets door een korte vragenlijst in te vullen over de gewenste eigenschappen van de kroonbenoemde burgemeester. De enquête is 574 keer ingevuld. Bij de vraag aan welke vijf eigenschappen een vaste burgemeester moet voldoen komt de volgende top vijf van eigenschappen naar voren: 1. Betrouwbaar 2. Daadkrachtig 3. Eerlijk 4. Belangstellend 5. Verantwoordelijk.

De top drie antwoorden op de vraag 'Aan welke thema's de burgemeester de meeste tijd met het college van burgemeester en wethouders besteden?' is: 1. Woon- werk- en leefklimaat 2. Veiligheid en daadkrachtig handhaven 3. Goede communicatie.

Burgermoeder

De belangrijkste drie criteria waarop inwoners de kroonbenoemde burgemeester zouden selecteren zijn: 1. Mijn burgemeester is een goede burgervader/-moeder die investeert in de mensen van onze dorpen en de stad Nieuwpoort 2. Blijft altijd, in welke situatie dan ook, het gesprek voeren en compromis zoeken 3. Draagt het DNA (Dialoog, Nabijheid en Ambitie) van Molenlanden uit.

Aan de hand van de uitkomsten van deze enquête en de concept profielschets wil de gemeenteraad hierover met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties verder in gesprek. Tijdens informele gesprekken met raadsleden kunnen inwoners aangeven wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe burgemeester en welke vragen zij zouden stellen aan de kandidaat-burgemeester in het sollicitatiegesprek.

Sollicitatiegesprekken

De raadsleden nemen deze input mee bij het vaststellen van de profielschets en het voeren van de sollicitatiegesprekken. In juni overhandigt de gemeenteraad de profielschets aan de commissaris van de Koning en start de sollicitatieprocedure. De kroonbenoemde burgemeester wordt naar verwachting in januari 2020 beëdigd.

Voor vragen over de gespreksavond kan contact worden opgenomen met de griffie van de gemeenteraad via: griffie@jouwgemeente.nl