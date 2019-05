Leo Lanser uit Giessenburg met Nederlands team negende op World Photographic Cup

GIESSENBURG • Leo Lanser, fotograaf en ontwerper uit Giessenburg, eindigde met het Nederlandse team als negende op de World Photographic Cup.

Aan deze prestigieuze internationale fotowedstrijd doen landenteams mee, maar ook kunnen fotografen een individuele onderscheiding krijgen. De vakorganisatie DuPho had uit een groot aantal Nederlandse beroepsfotografen een selectie gemaakt. Leo Lanser behoort daar toe. Alleen vakfotografen en kunstfotografen kunnen meedoen.

Leo Lanser uit Giessenburg is met Nederland op de negende plaats geëindigd. De jury in Amerika oordeelde over diverse onderwerpen van de fotografie, zoals commercieel, digitale kunst, portret en natuur. Van de vele landen die meededen werd uiteindelijk Australië de winnaar. Het was de eerste keer dat Nederland in de top tien eindigde.