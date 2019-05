ChristenUnie wil watertappunt op alle schoolpleinen in Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • ChristenUnie Vijfheerenlanden wil op ieder schoolplein in gemeente Vijfheerenlanden een watertappunt realiseren. De partij heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W.

Staatssecretaris Paul Blokhuis maakte halverwege april bekend dat hij 2 miljoen euro uittrekt om zo'n duizend watertappunten op schoolpleinen in Nederland te realiseren. Dit in strijd tegen het overgewicht bij de jeugd. Scholen die zich tijdig melden voor een subsidie kunnen driekwart van de kosten vergoed krijgen, maar de rest moeten ze zelf ophoesten. Blokhuis merkte hierbij op dat gemeenten er ook voor kunnen kiezen om dat laatste kwart voor hun rekening te nemen. ChristenUnie Vijfheerenlanden wil in het verlengde hiervan van het college van B&W weten of de gemeente Vijfheerenlanden bereid is om inderdaad de portemonnee te trekken, zodat er op de pleinen van de 31 basisscholen in Vijfheerenlanden – indien gewenst – een dergelijk tappunt gerealiseerd kan worden. Volgens de partij maakt zo'n openbaar tappunt het voor kinderen en jongeren aantrekkelijker om water te drinken, wat hun gezondheid ten goede komt.