Onderzoek Chemours: 'Vissen nemen zo goed als geen GenX-stoffen op'

DORDRECHT/REGIO • Vissen in de omgeving van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht nemen nagenoeg geen GenX-stoffen op. Dat blijkt uit een onderzoek dat Chemours heeft laten uitvoeren.

Dit onderzoek was uitgevoerd op verzoek van de provincie Zuid-Holland en het RIVM, die nu beschikken over het integrale onderzoeksrapport. Uit dit onderzoek, uitgevoerd door Smithers Viscient, een onafhankelijk wetenschappelijk instituut in Engeland, is gebleken dat vissen GenX nauwelijks opnemen en snel uitscheiden. Dit is aanvullend bewijs dat GenX zich niet opbouwt in vis en dat mensen gerust vis kunnen eten die afkomstig is uit water waarin zich een lage hoeveelheid FRD903 bevindt.

Het doel van deze studie was te onderzoeken in hoeverre FRD903 in water wordt opgenomen door vissen en in hoeverre deze stof zich opbouwt in de vis, de zogenaamde mate van bio-concentratie. Dit is belangrijk om te kunnen bepalen of mensen veilig vis kunnen eten uit water waarin zich een lage hoeveelheid FRD903 bevindt.

Naar verwachting zal het RIVM onder andere de resultaten van deze studie gebruiken om te komen tot een definitieve bepaling voor een veilige richtwaarde voor GenX in oppervlaktewater. RIVM heeft eerder een voorlopig advies gegeven voor een oppervlaktewaternorm van 118 nanogram per liter (ng/l), wat lager is dan de veilige norm voor drinkwater (150 ng/l).

De resultaten van de test tonen aan dat FRD903 een zeer beperkte potentie tot bio-accumulatie heeft (de Bio-concentratiefactor (BCF) is kleiner dan 10) bij concentraties tussen 0,01 en 100 microgram FRD903 per liter water. Volgens de Europese regelgeving REACH wordt een stof beschouwd als niet-bio-accumulerend als de BCF lager is dan 2000. Het is dus gerechtvaardigd om de conclusie te trekken dat FRD903 zich niet ophoopt in vis. Daarom kunnen mensen gerust vis eten die afkomstig is uit water waarin zich een lage hoeveelheid FRD903 bevindt.

Marc Reijmers, manager Gezondheid, Milieu, Veiligheid & Kwaliteit bij Chemours: "De ontwikkeling van de GenX technologie was gericht op het vinden van alternatieve hulpstoffen die niet bio-accumuleren. Dit onderzoek is een aanvulling op eerdere onderzoeken die uitwijzen dat GenX zich niet opbouwt in het lichaam; deze resultaten maken deel uit van het Europese REACH-dossier van deze stof. Onafhankelijk hiervan blijft Chemours gecommitteerd aan de aangekondigde maatregelen om de uitstoot van GenX-stoffen terug te brengen met minimaal 99% tegen het einde van 2020."