Middelbroeck Zuivel uit Meerkerk bij Plus Versteeg-Meerkerk

MEERKERK • Arie van den Ham en Frans Versteeg introduceren deze week exclusief bij Plus Versteeg-Meerkerk Middelbroeck Zuivel.

Arie levert al geruime tijd het ijs van de ijsboerderij aan Plus en samen met Frans onstond het plan om van de verse melk van de boerderij ook zuivel te gaan maken. Arie : 'Lokaler kan je de melk niet krijgen. Onze Jersey en Holsteiner koeien grazen op de weiden achter onze boerderij. Deze unieke combinatie van koeienrassen geven een hoger vet en eiwitgehalte aan de melk. De melk is daardoor veel voller van smaak. Het is allemaal puur natuur."

''Wij zijn ontzettend trots dat we deze mooie producten mogen gaan verkopen", vult Frans aan. "We starten met halfvolle en volle melk. Daarnaast is er karnemelk en boerenstandyoghurt van Middelbroeck. Een unieke samenwerking waarbij wij onze best gaan doen om dit unieke streekproduct bij onze klanten onder de aandacht te gaan brengen. Het past perfect in onze wens om te werken met lokale topprodukten."