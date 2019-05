VVD Molenlanden zet ondernemers in schijnwerpers met Mooi Molenlanden

MOLENLANDEN • VVD Molenlanden trekt de gemeente in om opnamen te maken voor hun nieuwe actie Mooi Molenlanden.

Hierin worden ondernemers, die zorgen dat mensen kunnen genieten in Molenlanden, centraal gezet. Iedere eerste maandag van de maand zal er een video-opname op het Facebook- en Instagramaccount van VVD Molenlanden komen. Aan deze actie is een prijsvraag verbonden, waarbij een Mooi-Molenlandentaart te winnen is.

Iedere maand gaat raadslid Philomeen Breddels samen met het jongste VVD-lid Mike van Houwelingen op pad in Molenlanden. Zij bezoeken een ondernemer, onderneming of vereniging, waar iets leuks te doen is. Met de opname die ter plaatse gemaakt wordt, wil de VVD laten zien hoe mooi Molenlanden is dankzij deze ondernemende initiatieven.

Prijsvraag

Aan de actie is een prijsvraag gekoppeld. Als inwoners via mail laten weten in welk dorp of stad de opname gemaakt is, maken zij kans op een Mooi-Molenlandentaart voor tien personen, gemaakt door 'Smullen met Annemieke'.