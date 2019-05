Meezingavond in Grote sluis met Kleintje Pils en zanger Rocky Pauw

VIANEN • Tijdens de verlichte avondvaart van de Nationale Sleepbootdagen in Vianen op vrijdag 31 mei zorgen zanger Rocky Pauw en dweilorkest Kleintje Pils voor een Hollandse meezingavond in de Grote sluis.

Voor het feest ter gelegenheid van het 40-jarige huwelijk van hun ouders, Anjo en Anné Middendorp, bedachten hun kinderen een mooi cadeau: een optreden van Rocky. Hun ouders zouden het Hollandse repertoire van de Viaanse volkszanger wel weten te waarderen, zo dachten ze. En jawel, het was een schot in de roos. Sterker nog: direct na het optreden, tikte Anné – voorzitter van de Nationale Sleepbootdagen – de zanger op de schouder. Of hij in het weekend van Hemelvaartsdag iets had te doen. Rocky grapt: "Na een optreden krijg ik vaker dit soort vragen. Op sommige avonden word je op die manier wel tien keer 'geboekt'. Meestal door dronken mensen. 'Bel maandag om 09:00 uur maar terug', zeg ik dan." Maar Anné was zo nuchter als maar zijn kon. Hij zag het simpelweg meteen al voor zich: Rocky die tijdens de verlichte avondvaart op één van de grotere sleepboten in de sluis de schippers en toeschouwers trakteert op onvervalste Hollandse hits. Want: dat kan Rocky als geen ander, de zanger – die sinds een jaar in Vianen woont – timmert al meer dan 15 jaar aan de weg en heeft een hele rij albums op zijn naam staan. Hij stak eerder hits van Marianne Weber en Corry Konings in een nieuw, hip jasje. Tijdens optredens wisselt hij covers van bijvoorbeeld André Hazes af met eigen werk. "Het is gewoon heel leuk om mensen een gezellige avond te bezorgen", legt hij uit. Over werk hoeft hij niet te klagen: hij is elke weekend wel op pad voor meerdere optredens in het land. "Tijdens de Sleepbootdagen zing ik misschien ook wel een paar zeemansliederen. Maar verder ook vooral de bekende kroegnummers. Ik denk dat die het daar ook wel goed doen."

Avondvaart

Tijdens de Sleepbootdagen treedt Rocky dus vrijdagavond 31 mei op, tijdens de verlichte avondvaart. Dan varen de sleepboten – versierd met verlichting – de Grote sluis binnen en maken ze een rondje op de Lek. Het optreden van Rocky is van 19:00 tot 22:00 uur. Als de boten weer terug zijn, worden de 'Sleepboot van het Jaar' en 'Opduwer van het Jaar' bekend gemaakt. En: dan is er ook nog een optreden van dweilorkest Kleintje Pils. Het is wederom Anné Middendorp die het internationaal befaamde dweilorkest 2 jaar geleden voor het eerst strikte voor de Sleepbootdagen. "Ik zag die gasten weer eens spelen tijdens één of ander sportevenement. En toen ik voor de zoveelste keer tegen mijn vrouw zei dat ik zo graag zou willen dat ze naar de Sleepbootdagen zouden komen, was Anjo het zat. 'Nu stop je met zeuren en ga je het regelen', zei ze." Het was net het zetje dat Anné nodig had om er maar eens een mailtje aan te wijden. En warempel, het lukte. "Het was ook een mooi moment om tijdens die avondvaart eens iets nieuws te proberen, om wat meer accent op dat programmaonderdeel te leggen. Meestal hadden we dan een shantykoor staan. Maar je wilt op een gegeven moment als organisatie ook iets vernieuwen." Het optreden van Kleintje Pils in de Grote sluis was 2 jaar geleden een leuk feestje en het orkest vond het zo gezellig dat ze dit jaar ook graag weer terugkomt. Anné weet wel: "Het weer is tijdens zo'n avond wel cruciaal, het kan het maken of breken. Maar ik hoop op droog weer. En dat lekker veel mensen naar de Sluis komen." Rocky heeft er in ieder geval zin in, het is de bedoeling dat hij zijn optreden geeft vanaf het voordek van één van de grotere sleepboten. "Ik heb weleens ín een boot optreden, maar nog nooit erop. Dus dat wordt voor het eerst."

De Nationale Sleepbootdagen zijn op donderdag 30 en vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni. Het volledige programma is op de website van het evenement te vinden. In week 21 – de week van het evenement – verschijnt De Roerganger, het magazine dat stichting Nationale Sleepbootdagen Vianen in samenwerking met Kontakt Mediapartners maakt. De glossy verschijnt huis-aan-huis in Vianen, Everdingen, Hagestein, Zijderveld en Lexmond.