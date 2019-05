Eerste palen voor Peursum en Vridos de grond in

GIESSENBURG • Tientallen belangstellenden zagen vrijdag de officiële eerste palen de grond in gaan voor de nieuwbouw van de onderkomens van voetbalvereniging Peursum en sportvereniging Vridos in Giessenburg.

Vooraf waren er in de kantine van de voetbal toespraken van onder anderen wethouder Bram Visser van de gemeente Molenlanden en de voorzitters van Peursum en Vridos. Ook werd hier de naam van de nieuwe sporthal bekend gemaakt: Giessenhal.

De eerste paal voor de voetbal werd geslagen door Piet Kuipers en Piet Post . Onder deze paal ging een echte lederen voetbal mee de grond in. De eerste paal voor Vridos werd geslagen door Ben Klieverik en Koos Beentjes.

Ereboog

Toen het viertal voor het slaan van de palen moesten beginnen, gingen zij eerst onder een ereboog door met aan beide zijden een aantal kinderen van Vridos en vv Peursum, gekleed in de kleuren van de club. Na afloop was er een samenzijn in de kantine.

