Weer Senior Fit 60+ zwemmen in De Dompelaar

• Ook vorig jaar was er Senior Fit 60+ in De Dompelaar. (Foto: aangeleverd)

GROOT-AMMERS • In zwembad De Dompelaar te Groot-Ammers staat 23 mei de eerste ochtend gepland van het Senior Fit 60+programma.

'Een ochtend vol gezelligheid, sportiviteit en fitheid voor senioren van zestig jaar en ouder', stellen de organisatoren. De activiteit wordt dit jaar gratis aangeboden door Vrienden van de Dompelaar. Later dit jaar, op 27 juni, 11 juli en 29 augustus staan de vervolgochtenden gepland.

Het Senior Fit 60+ programma bestaat uit samen bewegen en zwemmen met Molenwaard Actief en Optisport. De ochtenden beginnen om 10.00 uur met koffie drinken, daarna een les bewegen op het droge en een les bewegen in het water en afsluitend is er voor de liefhebber banen zwemmen.

Succes

"Vorig jaar was de activiteit voor senioren een groot succes", zegt Corrie de Kluijver van de activiteitencommissie van de Vrienden van de Dompelaar. "Toen waren er veertig deelnemers met een gemiddelde waardering van 8,9. Dat was voor ons reden genoeg om het ook dit jaar weer te organiseren."

Ze vervolgt: "Helaas kregen we geen subsidie vanuit de gemeente, maar hebben we wel gemeend het gratis te moeten blijven aanbieden. Niet alleen is het voor senioren belangrijk om in beweging te blijven, maar we zien ook dat de deelnemers komen voor de gezelligheid. Het sociale aspect is erg belangrijk."

Aanmelden

Naast de sponsoring van de entree, de lessen en de koffie is er ook extra warm zwemwater tot 25 graden. De ochtenden zijn los van elkaar te volgen. Aanmelden kan via het mailadres Kortleve005@hetnet.nl of telefonisch: (0184) 661684.