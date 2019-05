Bewoners en Spar supermarkt zorgen voor nieuwe AED aan Waterlinie in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Op initiatief en kosten van de bewoners van het appartementengebouw Waterlinie en de Spar supermarkt in Nieuwpoort is deze week een AED geplaatst op de locatie Waterlinie 62, aan de zijkant van de Spar Nieuwpoort.

De AED en de buitenkast (zonder code) zijn gelijk aan degene die hangen in De Vijverhof en bij het stadhuis te Nieuwpoort. 'In het woonleefhart Waterlinie Nieuwpoort zijn/komen best veel mensen; bewoners, bezoekers, passanten', stellen de initiatiefnemers.

Appartementen, woningen, de Spar, scholen, kinderopvang, bibliotheek, sportzaal, tafeltennis, korfbal; alles dicht bij elkaar. 'In geval van nood/hartstilstand moet snel levensreddend kunnen worden gehandeld. Daarom is bij particulier initiatief een AED geplaatst en formeel voor burgerhulpverlening bij de Hartstichting aangemeld.'

Verder schonken de initiatiefnemers de EHBO Langerak-Nieuwpoort een oefen-AED voor gebruik bij cursussen.