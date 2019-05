Brandweerkazerne 'energiecentrale' voor Bleskensgraaf en omgeving

BLESKENSGRAAF • Het dak van de brandweerkazerne wordt binnenkort de energiecentrale voor huishoudens in Bleskensgraaf en omgeving.

Coöperatie Graaf-Stroom krijgt van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de beschikking over het dak om daar zonnepanelen op te leggen. De twee partijen tekenden daarvoor dinsdag een overeenkomst.

Daarbij was ook wethouder Teunis Jacob Slob aanwezig; het gemeentebestuur van Molenlanden bracht Graaf-Stroom en de Veiligheidsregio bij elkaar. Op het dak van de brandweerkazerne op het bedrijventerrein komen 216 zonnepanelen. Daarmee worden tussen de vijftien en twintig huishoudens in Bleskensgraaf en omgeving van stroom voorzien. Ook de kazerne zelf maakt gebruik van de groene energie.

PostCodeRoos

Coöperatie Graaf-Stroom maakt gebruik van de regeling PostCodeRoos. Daarmee kunnen huishoudens die zelf geen zonnepanelen op hun dak willen of kunnen plaatsen gebruikmaken van de energie die elders met zonnepanelen wordt opgewekt. Degenen die de postcode hebben in de plaats waar het initiatief van de grond komt en de aangrenzende postcodes kunnen aansluiten.

Voor Graaf-Stroom is de brandweerkazerne, anderhalf jaar na de start, het eerste dak dat hiervoor gebruikt gaat worden. "Maar we zijn al met een tweede dak bezig, langs de Heulenslag in Bleskensgraaf", vertellen Ad van den Berg en Aline de Wit. "Inwoners van Bleskensgraaf en omliggende dorpen kunnen zich bij ons aansluiten en ook degenen die een dak aan willen bieden zijn welkom."

Meer informatie: www.graaf-stroom.nl