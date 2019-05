Reünie Bijbelstudie-weekend Alblasserwaard West

ALBLASSERWAARD • Het Bijbelstudie-weekend voor jongeren uit de Alblasserwaard West houdt zaterdag 22 juni een reünie.

Komend weekend vindt voor de 25e keer het Bijbelstudie-weekend voor 16-plussers uit de Alblasserwaard West plaats. Op een Bijbelstudie-weekend wordt aan de hand van een thema bijbehorende bijbelgedeeltes bestudeerd en is er tijd voor ontspanning.

In het kader van het jubileum is er zaterdag 22 juni voor de kleine 700 mensen die in die 25 jaar zijn mee geweest een reünie in het Wellantcollege in Ottoland. Er is dan ruimte voor ontmoeting, bijbelstudie, zingen en met elkaar bidden. Het thema is 'Blijf in Mij!'. Opgeven kan via reuniebsw@hotmail.com.