Freek Wallaard: 'Genieten van een superleven'

NOORDELOOS • Ruige punkrocker, fanatiek windsurfer, enthousiast skateboarder, lachende levensgenieter, maar ook een hardwerkend ondernemer, broer van een broer die er niet meer is, een doener én een denker. Freek Wallaard is één van de meest kleurrijke schapen van de Noordelose kudde. Een portret in woorden.

Freek Wallaard is de leeftijd waarop je jezelf voor de wet volwassen mag noemen inmiddels ruimschoots gepasseerd, maar het kind in hem is nog springlevend. Bij het nemen van de foto bij het scheprad voor zijn huis roept hij opgetogen uit: "Voel je die wind? Heerlijk! Ik hoefde vanochtend onderweg amper af te zetten, ik werd zo naar mijn werk geblazen."

De wielen die hem dagelijks op de plek van bestemming brengen (Designladder, de onderneming die hij samen met plaatsgenoot Tim Selders runt) behoren niet aan een dure leaseauto of een stalen ros, maar aan een skateboard. Combineer het met het veelvuldig gebruikmaken van het woord super, de net iets te korte broek en de kleurrijke sokken, de weerbarstige en licht rommelige krullenbos op zijn hoofd, de filmpjes waarin hij als leadzanger van de band A-men stuiterend over het podium gaat en je hebt het beeld van een enthousiaste alternatieveling, misschien wel een flierefluiter.

"En toch heb ik hele strenge regels voor mezelf. Iets doen voor een ander vind ik super belangrijk. Daar maak ik dan echt tijd voor. Het regelen van Koningsdag, tien zaterdagen speaker zijn bij de wielrencompetitie. Dat vind ik niet altijd leuk; sta je daar op een koude zaterdag, met amper tijd om wat te drinken, terwijl anderen iets aan het doen zijn wat ik heel graag doe. Maar ik draag iets bij én, eerlijk is eerlijk, de waardering die je krijgt, vind ik heel gaaf. Ben je er een keertje niet, dan zeggen ze: 'Freek, we hebben je echt gemist.'

Duizelingwekkend

Freek is een levensgenieter, die met een prachtig huis, een lieve vriendin en werk dat helemaal bij hem past op het eerste gezicht alleen maar zon in zijn leven kent. Hij is zelf de laatste om dat te ontkennen. "Geen enkele twijfel, ik ben dolgelukkig. Elke week gezond mogen beginnen en gezond mogen eindigen, dat is gewoon super. Het is duizelingwekkend hoe goed het met me gaat."

Maar de schaduwen zijn en gaan niet aan de welbespraakte inwoner van Noordeloos voorbij. Er zijn dagen die gitzwart zijn, waarop hij niet verder komt dan wat tekenen of een paar regels schrijven. Tobben, peinzen, geen richting weten te geven aan de drive in zijn lichaam en hoofd. Deels zit dat al in zijn genen ingebakken. Een vader met onbegrensde dadendrang en een moeder met een forse dosis creativiteit zorgde bij hem voor een explosief mengsel.

"Mijn ouders zijn tegenpolen en die tegengestelde karakters komen bij mij samen. Ze noemden me toen ik jong was een chaoot; later kwam ik de omschrijving hyperassociativiteit tegen. Dat klopt: alles wat ik zie of hoor zet mijn gedachten in werking, verbind ik met andere zaken. Ontzettend gaaf als je creativiteit en inspiratie nodig hebt, maar soms zo vermoeiend. In slaap komen is voor mij altijd problematisch. Vaak lees ik wat voor het naar bed gaan om tot rust te komen. Maar dan moet ik ook weer uitkijken: de laatste tijd pakte ik veel non-fictie, leerzame boeken. Da's niet goed, want dan gaan mijn hersenen met die informatie aan de slag en sta ik weer aan."

Golfsurfen

Rust vindt hij in boeken, maar zeker zo belangrijk is golfsurfen voor hem. De golven bedwingend voelt hij de oerkrachten van de wind en het water, de onmetelijkheid van de zee. "Dat maakt me bescheiden en het zorgt voor stilte in mijn hoofd. Ja, surfen is superbelangrijk voor me. Als ik er een paar weken geen tijd voor kan maken, maakt dat me licht onpasselijk en word ik niet makkelijker in de omgang en voor mezelf."

De schaduwen kwamen ook van onverwachte kant. Zijn oudere broer Arno overleed dertien jaar geleden. Volkomen onverwacht, een hartstilstand was de oorzaak. De lege stoel in het gezin Wallaard is een open plek die bij Freek nog dagelijks pijn doet. "Ik mis hem elke dag. Hij was voor mij een voorbeeld, een supergetalenteerde broer. Was ik een week aan het darten, dan kwam hij aanlopen en na een half uurtje gooide hij me er al uit. Jaloezie? Nee, van Arno kon ik het hebben. Bij het wielrennen was ik zijn grootste fan. En we zijn allemaal voor honderd procent gesteund door onze ouders; zo te mogen opgroeien is echt een voorrecht."

Tegeltje

Hij vervolgt: "Het overlijden van Arno is het grootste wat in mijn leven gebeurd is. Eerst raakte ik volledig in mezelf gekeerd. Daarna ben ik juist naar buiten gegaan, heb actie ondernomen. Op mijn 25e kreeg mijn hart dezelfde klap als dat van Arno kreeg, maar omdat er bij mij uit voorzorg een defibrillator was geplaatst, overleefde ik het wel. Ik leef in de overtuiging dat tijd zo ontzettend kostbaar is, superwaardevol. In die tijd heb ik een tegeltje van mijn moeder van zolder gehaald. 'Het leven is niets waard, maar niets is meer waard dan het leven.' Daar kijk ik vaak naar. Laat de tijd niet door je vingers glippen. Tegelijkertijd zorgt dat voor een balansdilemma. Voortdurend gas geven, honderd procent gaan, maakt ook niet gelukkig. Dat trekt je lichaam niet. De balans vinden, dat is de levensles waar ik middenin zit."

Luisterend oor

Gaandeweg het gesprek valt het op: Freek is een spraakwaterval, maar wel eentje met een luisterend oor, die de inbreng van zijn gesprekspartner waardeert en erop doorgaat. "Mijn vader zei vroeger: 'Freek wordt dominee, die jongen praat zo ontzettend veel."

Het liep anders. Na een 'loopbaan' in de creatieve designsector, belandde hij in de coachingsbranche. Met de al eerder genoemde Tim Selders ontwikkelde hij in het afgelopen jaar een app om mensen digitaal te ondersteunen. "Zo gaaf, daarin komen mijn creativiteit én mijn drang om anderen verder te helpen samen. Al is het wel heel spannend. Ik heb er mijn geld ingestoken, verdien al een jaar niets en we verwachten dat het een succes gaat worden, maar zeker weten we het niet."

Designbureau

Hij praat met liefde en waardering over zijn geboortedorp, maar het predikaat 'inwoner van Noordeloos' was niet vanzelfsprekend. "Na jaren bij een designbureau te hebben gewerkt, merkte ik dat ik dingen voor de tweede of de derde keer begon te doen. De echte uitdaging was er niet meer. Ik heb toen een jaar vrijaf genomen om een keuze voor de toekomst te bepalen. Alles lag toen open; ik had geen huis, was vrijgezel, had geen baan. De mogelijkheden waren zo overweldigend, daar raakte ik bijna in verstrikt. Zat ik alleen thuis, niks te doen, en toch met een opgejaagd gevoel, in de paniekmodus."

"Uiteindelijk ben ik rationeel af gaan strepen: neem bijvoorbeeld een surfschool in Marokko. De hele dag surfen, mijn hoofd leeg, dan mis ik de uitdaging. Surfen is een reactie op mijn bezigheden, geen invulling van mijn dagen. Op een gegeven moment heb ik bewust de keuze gemaakt voor Nederland, voor Noordeloos. En het is super dat ik nu eigen baas ben, mijn eigen regels kan maken. Dat past perfect bij mij."

Zin in

Teveel ideeën, teveel creativiteit, teveel dadendrang, te weinig uren. Het zal een strijd voor Freek Wallaard blijven. Maar het ouder worden brengt voordelen met zich mee, hoorde hij laatst. "Gert en Leida Maasland (inwoners van Noordeloos, red.) komen in afwachting van de bouw van hun nieuwe appartement tijdelijk in de schuur naast ons huis wonen. Zij zeiden tegen ons: 'Je kan herrie maken wat je wil, op onze leeftijd slaap je toch al amper meer.'" Met een schaterende lach: "Dat is toch super, ik heb er nu al zin in!"

