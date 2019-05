Excuses voor 'verversen' verkiezingsborden op zondag

MOLENLANDEN • Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het afgelopen zondag 'verversen' van de verkiezingsborden in de Molenlandse kernen, heeft hiervoor excuses aangeboden.

Het bedrijf vindt het zeer vervelend dat het als storend is ervaren dat de werkzaamheden op zondag zijn uitgevoerd, zo komt naar voren in een maandag door het Molenlandse college verstuurde raadsinformatiebrief. 'Het bedrijf heeft haar excuses aangeboden. Het bedrijf voert niet standaard op zondagen werkzaamheden uit maar doordat op Koningsdag niet gewerkt werd is uitgeweken naar de zondag.'

De (digitale) verkiezingenborden die er nog stonden van de provinciale statenverkiezingen werden zondag in Molenlanden 'ververst' met het oog op de komende Europese verkiezingen. En dat stuitte op onbegrip bij onder meer de raadsleden Jan Arie Koorevaar (CDA) en Leo Timmer (CU). 'Op zondag verkiezingsborden weghalen lijkt me niet de bedoeling. Wat is hier nu zo urgent dat het vandaag moet?', twitterde Koorevaar. De gemeente doet dit niet zelf, maar schakelt hiervoor een bedrijf in.