NK Veebeoordelen op Fokveedag Boerenlandfeest

HOORNAAR • Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en Fokveedag Boerenlandfeest Hoornaar gaan voor het Nationaal Kampioenschap Veebeoordelen 2019 samenwerken.

Het evenement dat NAJK al jaren samen met CRV Holding BV houdt, is dit jaar daarom een maand later dan gebruikelijk, op 5 oktober. Tijdens het NK Veebeoordelen beoordelen 64 deelnemers uit heel Nederland koeien op hun uiterlijke kenmerken. In de maanden voorafgaand aan het NK Veebeoordelen zullen 63 koeienkenners zich via regionale en provinciale voorrondes plaatsen.

Naar aanleiding van evaluaties is gekozen om het NK Veebeoordelen de komende jaren in de opzet iets aan te passen. NAJK en CRV zijn samen aan de slag om het NK Veebeoordelen te professionaliseren. Het was gebruikelijk om te rouleren over alle Nederlandse provincies, maar organisatorisch werd dit steeds lastiger.

Er is gekozen om de mogelijkheid van een vaste locatie te bekijken. Voor de editie van 2019 heeft NAJK in de organisatie van Fokveedag Boerenlandfeest Hoornaar een geschikte samenwerkingspartner gevonden.