Nieuwe school voor hoogbegaafde kinderen, in Drechtsteden

PAPENDRECHT • Oud-schooldirecteur René van Engelen uit Papendrecht, zijn dorpsgenoot Esther Jeras en Ingeborg de Keizer uit Sliedrecht starten nog dit jaar in de Drechtsteden met een nieuwe basisschool voor hoogbegaafde kinderen.

Jeras is specialist hoogbegaafdheid, De Keizer is loopbaanprofessional. Samen met Van Engelen willen zij onderwijs voor hoogbegaafde kinderen die in het reguliere onderwijs uitvallen. "Onze doelgroep valt uit omdat deze kinderen worden gedwongen zich aan te passen aan een systeem", aldus Van Engelen. "Daardoor komen ze niet meer tot leren."

Creatief en wetenschappelijk

De initiatiefnemers richten zich vooral op de creatieve en wetenschappelijke kant. Er zijn ouders betrokken uit Sliedrecht, Alblasserdam, Dordrecht en Papendrecht.

Snel helpen

"Extra aanleiding is dat het aanbod in de regio dat er nog was aan het wegvallen is." De initiatiefnemers willen doorpakken, om kinderen snel te kunnen helpen. "Nu dreigen de kinderen tussen wal en schip te raken. De school zou ook de eerste school met de ZON-aanpak in Nederland worden. Zorg en onderwijs worden dan gecombineerd. Vanuit verschillende Tweede Kamerfracties is hier belangstelling voor.|

Eerst particulier

"Op korte termijn kunnen we geen door de overheid gefinancierde school opzetten. Daarom wordt het in eerste instantie een particuliere school. We proberen de kosten voor ouders zo laag mogelijk te houden."

Investeerders

De initiatiefnemers gaan met betrokkenen gesprekken aan, zoeken investeerders en willen starten in augustus.

Meer info: http://www.zon-aanpak.nu