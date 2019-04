Zeb Mesker uit Meerkerk Nederlands kampioen loopfietsen

MEERKERK • Met Zeb Mesker uit Meerkerk, geboren in Noordeloos, heeft de Alblasserwaard er een jonge Nederlands kampioen bij. Hij won goud tijdens het Open Nederlands Kampioenschap Loopfietsen in de categorie 4-5 jaar.

Aan de start van categorie 4/5-jarige stonden in Oldebroek 38 deelnemers, die zich via kwalificatierondes en een halve finale konden plaatsen voor de finale. Het parcours bestond uit een rondje van 350 meter met daarin veel bochten en heuveltjes. Zeb Mesker kwam al deze rondes door.

In de finale ging de wedstrijd over vier rondes. Vanaf de start nam Zeb al direct afstand van de overige finalisten en reed hij solo in een sterke wedstrijd naar de overwinning.

Oranje Brigade

MTB's en loopfietsen worden steeds populairder onder kids jonger dan 7 jaar. Zeb Mesker gaat al geruime tijd op maandagavond naar het trainingsgroepje van De Oranje Brigade in Giessenburg. Daar worden kinderen jonger dan 7 jaar in leeftijdsgroepjes, spelenderwijs, door ervaren mountainbikers, wegwijs gemaakt met crossen op een MTB-circuit. Maandag werd hij na de training gehuldigd door zijn trainer Melle en zijn leeftijdgenootjes in Giessenburg.

Ouders die samen met hun kind kennis willen maken, zijn welkom bij een trainingsavond op maandag van 18.30 tot 19.30 uur op het MTB-circuit van de Oranje Brigade, hoek Kerkweg/ A.M.A. Langeraadsweg in Giessenburg (naast zwembad). Of neem contact op met Melle Meeuwisse: mellemeeuwisse@hotmail.com.