Meer dan vijftig boetes voor te snel rijden in de Alblasserwaard

ALBLASSERWAARD • De politie deelde afgelopen weekend 52 boetes uit voor te snel rijden op de wegen in de Alblasserwaard.

Een 31-jarige bestuurder uit Rotterdam wist zelfs twee bekeuringen binnen te halen. Hij reed de controlepost op de N214 bij Molenaarsgraaf voorbij en dacht uit de 'gevarenzone' te zijn. Hij werd echter, wegrijdend, daar alsnog gemeten met een snelheid van 114 km/ uur en onder Oud-Alblas nog een keer met 108 km/uur, terwijl 80 op beide plekken het maximum is.

Op de N482 bij Wijngaarden reed een 21-jarige bestuurster uit Sliedrecht 113 km/uur. Een 22-jarige automobilist uit Dordrecht reed op de N214 ter hoogte van Noordeloos 124 km/uur. Deze actie kost hem ook een punt van zijn rijbewijs.

Melkweg

Op de Middenweg te Noordeloos haalde een 69-jarige bestuurder uit Hoogblokland 90 km/uur, terwijl 60 daar is toegestaan. Op de Melkweg in Langerak constateerde de politie een flink aantal overtredingen. De hoogst gemeten snelheid was voor een 35-jarige bestuurder uit Lexmond. Hij liet 97 km/uur noteren.

De hoogst gemeten snelheid op de Middenpolderweg ter hoogte van Streefkerk was102 km/uur, op de Gelkenes in Groot-Ammers 79 km/uur, op de Schoonenburgweg in Nieuw-Lekkerland 98 km/uur, op de N481/Zijdeweg te Bleskensgraaf 111 km/uur, op de Peppelweg te Groot-Ammers 83 km/uur, op de Boonevlietweg te Langerak 89 km/ uur en op de A15 bij Hardinxveld-Giessendam 140 km/uur.