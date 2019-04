VIJFHEERENLANDEN • Gemeente Vijfheerenlanden zet donderdag 9 mei in Dorpshuis De Biezen in Hagestein een aantal inwonersinitiatieven in het zonnetje.

Het betekent de feestelijke aftrap van het gemeentelijke beleid om initiatieven waar meerdere bewoners plezier van hebben of aan mee kunnen doen financieel te ondersteunen. Dit jaar is hiervoor een half miljoen euro beschikbaar, de komende jaren trekt de gemeente hiervoor zelfs een miljoen uit.

Aansporing

"We willen de eerste initiatieven belonen en hopen dat het een aansporing is voor anderen om ook met plannen te komen", zegt wethouder Christa Hendriksen die enthousiast is over de reacties bij de inwoners.

"Er zijn al verschillende initiatieven binnen gekomen, zowel op sociaal gebied als plannen om de wijken of dorpen leefbaarder te maken."

Zo is er een groep die gaat 'suppen' om vuil uit het water te halen, er zijn inwoners die tijdens het uitlaten van hun hond het zwerfvuil aanpakken, maar er is ook een initiatief om mensen op vakantie te laten gaan die dat zelf niet kunnen betalen. Daarnaast worden er koffieochtenden gestart en ook de sportmarathon is een voorbeeld van een inwonersinitiatief.

Eenmalig

Inmiddels zijn er ook al plannen afgewezen die niet aan de criteria voldoen. Per initiatief is maximaal 25.000 euro beschikbaar, het gaat om een eenmalige bijdrage, het initiatief moet vernieuwend zijn en er moet voldoende draagvlak voor bestaan.

Nadere informatie over de inwonersinitiatieven zijn te vinden op de website van de gemeente onder het kopje 'Zorg'.

De bijeenkomst in De Biezen duurt van 16:00-18:00 uur, alle belangstellenden zijn welkom.