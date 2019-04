Leerlingen De Kandelaar ruimen afval op in Ameide

AMEIDE • De leerlingen van groep 5 en 6 van SmdB De Kandelaar in Ameide prikten vrijdag afval.

Sinds dit jaar is De Kandelaar een IPC school. Het thema wat deze periode centraal stond was: 'Red de wereld'. De kinderen hebben geleerd over afvalverwerking, plastic soup en wat zij in hun omgeving kunnen doen om de wereld te redden. Samen met een vader die bij Waardlanden werkt hebben ze in heel Ameide afval geprikt.