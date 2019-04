WASKO start met kinderdagopvang in Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • WASKO kinderopvang start met kinderdagopvang in het nieuw multifunctionele centrum in Hoogblokland.

Rogier Vegter, directeur-bestuurder Stichting WASKO en Adrie van Dijk, voorzitter SGG (Stichting Gebouwenbeheer Giessenlanden) tekenden daarvoor onlangs het huurcontract.

WASKO is geen onbekende in de regio en zeker ook niet in Hoogblokland. Zij verzorgen hier al jaren de buitenschoolse opvang (BSO) en het peuterzaalwerk. Wat wel nieuw is, is dat WASKO ook gaat starten met kinderdagopvang in het nieuwe MFC. Die mogelijkheid was er tot op heden nog niet in Hoogblokland.

Ouders die interesse hebben in een van de geboden opvangmogelijkheden, kunnen contact opnemen via 078-6157165. In de komende weken wordt ook het overige deel van het MFC in gebruik genomen door de twee plaatselijke scholen en het dorpshuis. De officiële opening zal plaatsvinden op donderdag 9 mei.