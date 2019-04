Traumahelikopter ingezet voor gevallen fietser Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Op de Hofwegen in Bleskensgraaf is op zaterdagmiddag 27 april een jongen gewond geraakt nadat hij met zijn fiets tegen een paaltje reed. Hij raakte licht gewond.

Het ongeval gebeurde rond 15.45 uur. De jongen werd, in afwachting van de hulpdiensten, in een vrachtwagen gelegd die in de buurt stond in verband met de activiteiten van Koningsdag. Het incident zelf had geen verband met de Koningsdagactiviteiten.

Naar ziekenhuis

Omdat in eerste instantie van mogelijk ernstig letsel werd uitgegaan, kwam naast een ambulance ook een traumahelikopter ter plaatse. Na behandeling ter plaatse bleek het echter te gaan om licht letsel, waarna de jongeman voor controle per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht.

Bron: ZHZ Actueel