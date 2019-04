Enquête TipMolenlanden over samenlevingsprogramma en De Hoeken

MOLENLANDEN • Er is weer een nieuwe enquête uitgezet onder het Burgerpanel TipMolenlanden. Ditmaal met vragen van de gemeente Molenlanden over het samenlevingsprogramma, aangevuld met vragen van Kontakt Mediapartners over de veelbesproken woningbouwplannen in De Hoeken in Hoornaar. De enquête is in te vullen via de website: www.tipmolenlanden.nl.

Ook niet leden-leden van TipMolenlanden kunnen de enquête invullen: https://enquete.toponderzoek.com/TipMolenlanden

TipMolenlanden is een initiatief van Toponderzoek en Kontakt Mediapartners. Het Burgerpanel telt inmiddels meer dan 750 leden. Iedereen vanaf 16 jaar kan via dit panel zijn of haar mening geven over actuele thema's in de gemeente.