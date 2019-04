Tot zomer 2020 tijdelijk fietspad Molenkade in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Binnenkort starten de werkzaamheden aan het fietspad tussen Groot-Ammers en de Achterlandse molen. Fietsers worden vanaf 8 mei omgeleid over een tijdelijk fietspad langs de Molenkade.

Het tijdelijke fietspad loopt vanaf Graafland in Groot-Ammers tot aan de Peppelweg over een betonpad ten oosten van de nieuw aangelegde watergang. Ter hoogte van de Peppelweg sluit het betonpad aan op een tijdelijk fietspad van asfalt, tot aan de Achterlandse molen. De omleidingsroute is naar verwachting in gebruik tot de zomer van 2020.

In opdracht van Waterschap Rivierenland werkt aannemer JdB aan de versterking van de Molenkade. Vanaf 8 mei wordt het asfalt en de fundering van het fietspad verwijderd en afgevoerd. Daarna wordt de kade opgehoogd en zal de grond gedurende lange tijd moeten inklinken.

Veiligheid

Na zetting wordt er nieuw asfalt aangebracht, waarna het definitieve fietspad in de zomer van 2020 in gebruik wordt genomen. Om de veiligheid voor fietsers te verbeteren komen er bypasses rond de molens.