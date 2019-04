Theaterbus en theatervoorstelling tijdens juffendag op obs Klim-op in Hoornaar

HOORNAAR • Theater stond vorige week donderdag centraal tijdens de juffendag op openbare basisschool Klim-op in Hoornaar.

Als grote verrassing hadden de juffen de theaterbus laten komen. Alle groepen kregen een theaterworkshop over improviseren. 's Avonds werden alle oefeningen in de praktijk gebracht tijdens de voorstelling 'Avontuur in de ruimte'. Dit was een interactieve voorstelling waarbij de kinderen op allerlei manieren actief betrokken waren.