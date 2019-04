Regiobands op de planken bij Vrijmibo in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • In de feesttent te Groot-Ammers vindt vrijdag 26 april de Vrijmibo plaats, de vrijdagmiddagborrel van 16:30 tot 19:00 uur.

All in kaarten kosten 15 euro in de voorverkoop en 20 euro aan de deur. Deze avond spelen de regiobands Sometimes Only, De Bend, The Meadows, Nu Nog Gratis en als afsluiting Niks Aan de Zeis.