Dertig boetes voor te snel rijden in de Alblasserwaard

ALBLASSERWAARD • De politie deelde afgelopen week in de Alblasserwaard dertig bekeuringen uit voor te snel rijden.

Aan de Gelkenes te Groot-Ammers, ter hoogte van zwembad De Dompelaar, werd gecontroleerd naar aanleiding van klachten en eerdere waarnemingen. Vier bestuurders kregen een bon. Hier werden 4 bestuurders bekeurd. De hoogst gemeten snelheid was 78 kilometer per uur, terwijl 60 het maximum is.

Langerak

Aan de Melkweg in Langerak bekeurden de agenten zeventien bestuurders, waarbij opvallend deel meer dan 30 kilometer per uur te hard reden. 'Meerdere snelheden van 90, 92 en 97 kilometer per uur leken daar nu wel normaal', meldt de politie. 'De laatste snelheid (97) werd gereden door een 39-jarige man uit Gorinchem.'

Noordeloos

Op de provincialeweg N214 bij Noordeloos deelde de politie negen bekeuring uit. Ook bij de permanente snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur ter hoogte van de Middenweg ging met nauwelijks van het 'gas'. Een 38-jarige man uit Utrecht reed daar met 87 kilometer per uur het kruisingsvlak over.