25e Editie Avondvierdaagse in Meerkerk gaat toch door

MEERKERK • In tegenstelling tot eerdere berichten gaat de 25e avondvierdaagse van Meerkerk toch door.

Er hebben zich nieuwe mensen gemeld die dit mooie evenement toch willen gaan organiseren.

Voorinschrijving voor de 5 en 10 kilometer is op maandag 20 mei van 19.00 tot 20.00 uur in de Linde in Meerkerk. Inschrijfkosten zijn 5 euro per persoon. Inschrijven kan ook nog op de eerste loopavond op dinsdag 21 mei, maar kost dan 7 euro. Er wordt gelopen van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 mei elke dag mooie routes in en rond Meerkerk. Op vrijdag 24 mei wordt de 25e editie van de Meerkerkse avondvierdaagse feestelijk afgesloten en ontvangen alle lopers hun medaille.