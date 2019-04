DORDRECHT • The Passion 2019 in Dordrecht is bijgewoond door zo'n 20.000 belangstellenden. Op Witte Donderdag was het thema: eenzaamheid.

The Passion is de moderne vertelling van de laatste uren van Jezus' leven, lijden en opstanding, een co-productie van KRO/NCRV en EO. Het muzikale evenement trok ook veel bezoekers uit de Alblasserwaard. Op NPO1 keken 2,4 miljoen kijkers voor de tv mee.

De hoofdrollen werd gespeeld door Edwin Jonker (Jezus), Edsilia Rombley (Maria), Paul Sinha (Petrus), Lucas Hamming (Judas) en Pordy Franssen (Pilatus).